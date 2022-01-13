rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Surroga in consiglio regionale della Puglia ancora non avvenuta ma per il Consiglio di Stato sì Respinta un'istanza cautelare. Su un presupposto non vero

13 Gennaio 2022
Screenshot 20220113 112909

Questa rischia di essere una topica considerevole. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Mario Pendinelli, basandola sul fatto che la surroga in consiglio regionale della Puglia sia già avvenuta. Questo però non è vero. Perché avviene oggi pomeriggio: Antonio Paolo Scalera al posto, appunto, di Mario Pendinelli.

L’istanza di Pendinelli è legata al ricalcolo per l’attribuzione dei seggi nell’assemblea regionale pugliese, con il risultato delle elezioni 2020 destinato a portare ad una diversa conformazione del consiglio regionale. Alcuni seggi sono in ballo fra chi rischia di perderlo rispetto all’originaria attribuzione e chi spera nel subentro. Il caso in questione è uno di questi, per l’appunto.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDI

Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione