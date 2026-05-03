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Fritrak - Trasporto acqua

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Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico

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Vita scolastica ad Ostuni in settimana. Scuola marchigiana, di Osimo. Una ragazza di 16 anni ha messo vodka nella borraccia e l’ha bevuta fino a che non è finita in coma etilico. I compagni hanno dato l’allarme, l’adolescente è stata trasportata all’ospedale e per l’intera notte fra martedì e mercoledì ad assisterla è stato un professore che l’ha rassicurata una volta terminata la crisi. Quindi i genitori, partiti dalle Marche, hanno raggiunto l’ospedale e quando la situazione è migliorata hanno riportato la ragazza a casa.

 

 

 


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