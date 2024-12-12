Di seguito il comunicato:
Sono 161 le imprese più competitive d’Italia
distinte per settori che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e score
finanziario, saranno insignite del Premio Industria Felix – L’Italia che compete
giovedì 12 dicembre a Milano, in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di
ELITE e Borsa Italiana, in occasione del 60° evento, 5a edizione nazionale.
Aziende che si sono distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria
e sostenibilità dopo un’inchiesta giornalistica condotta su 635mila bilanci di
società di capitali con sede legale in Italia.
Ambiente, logistica e trasporti, sanità e turismo sono i settori più gettonati per
quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2022 (gli ultimi disponibili nel
complesso per essere analizzati) con 11 premiate a testa, ma metalli, costruzioni
e meccanica – quelli che faticano in questo periodo – sono stati i più performanti
rispetto al roe. Ma sono invece ben 14 le partecipate a maggioranza pubblica
che si sono distinte, alcune delle quali saranno presenti in piazza Affari con i
sindaci per ritirare l’alta onorificenza di bilancio.
Le regioni più premiate sono, come lo scorso anno, Lombardia e Campania, che
saliranno sul palco 27 volte a testa, seguite da Puglia (24), Lazio (15) e Veneto.
Alla ribalta anche 6 aziende con fatturati miliardari: 3 per la Sicilia con
una new entry nell’ambito del commercio, 2 per il Lazio e 1 per la Toscana.
Il 60° evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale fondato e
diretto da Michele Montemurro che lunedì prossimo uscirà in supplemento
gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sui
temi ESG. La quinta edizione nazionale è realizzata in collaborazione con
Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria
Felix, con il sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24
Ore, Askanews e Adnkronos, le partnership di Banca Mediolanum,
Mediolanum Private Banking, ELITE, Leyton Italia, M&L Consulting
Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa formazione e lavoro.
Durante l’evento, presentato dai presentatori Rai Nunzia De Girolamo e
Lorenzo Lo Basso, interverranno gli imprenditori e i manager delle 161
premiate e numerosi ospiti: il vice presidente della Regione Lombardia Marco
Alparone, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix, il docente
dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, l’imprenditore Filippo Liverini e
il dottore commercialista Michele Chieffi, il ceo di Cerved rating agency
Fabrizio Negri e il Sales director di Cerved Nicola Fornero, per l’investment
banking di Banca Mediolanum il direttore Diego Selva e il responsabile
origination Marco Gabbiani, per ELITE l’amministratore delegato Marta
Testi, il responsabile Italia Mauro Iacobuzio e il responsabile corporate
Filippo Valenti, per Leyton Italia il research and services development
manager Stefano Fili e la team leader business developer Melania Bersani, per
M&L consulting group i partner Silvia Ravani, Valerio Locatelli, Alessandro
Mattii, Alessio Ghidone, per Musa Formazione e lavoro la responsabile
didattica e project development manager Monica Campana, per Dalmine
Logistic Solutions i manager Alessandro Delmati e Gianluca Gorini e il
segretario dell’Associazione culturale Industria Felix, l’avvocato Pasquale La
Pesa.
Qui di seguito l’elenco delle 161 imprese premiate distinte in ordine alfabetico
per regione e per provincia rispetto alle sedi legali.
ABRUZZO (7). Chieti (2): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo –
Fara San Martino – S.P.A.. L’Aquila (2): Isweb S.P.A., Pavind S.R.L.. Pescara
(2): Nrg Med S.R.L., Ro.Ma. S.R.L. . Teramo (1): T.M.L. S.R.L..
BASILICATA (1). Potenza (1): Il Giardino Di Alice Società Cooperativa
Sociale A R.L..
CALABRIA (3). Cosenza (2): Games Solution S.R.L. Unipersonale,
Pirossigeno S.R.L.. Reggio Calabria (1): Biemme Finestre S.R.L..
CAMPANIA (27). Avellino (4): Acca Software S.P.A., Bruno S.R.L., Hcm
S.P.A., I.P.S. (Industria Produzione Semilavorati) S.R.L.. Benevento (2):
Relegno S.R.L., Saes S.R.L.. Caserta (1): Progest S.P.A.. Napoli (8): Aloha
Eventi S.R.L., Bellevue S.P.A., Centro Aktis – Diagnostica E Terapia S.P.A.,
Community Cooking Leader S.R.L., Dielle S.R.L., P.T.C. Porto Turistico Di
Capri S.P.A., Russo Hotels S.R.L., Terminal Napoli S.P.A.. Salerno (12): Asis
Salernitana Reti Impianti S.R.L., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.R.L.,
Etuitus S.R.L., Genomix4life S.R.L., Le Sirenuse S.P.A., Palucart S.R.L.S.
(Paluplus), San Giorgio S.P.A., Santa Caterina S.P.A., Shopnow S.R.L., Trans
Isole S.R.L., Trans Italia S.P.A., Villa Cimbrone S.R.L..
EMILIA ROMAGNA (3). Forlì Cesena (1): I.V.A.S. Industria Vernici S.P.A..
Parma (2): Lacertosus S.R.L., Sunsolution S.R.L…
FRIULI VENEZIA GIULIA (3). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.P.A.,
Gestione Servizi Mobilità S.P.A.. Trieste (1): Edizioni El S.R.L.
LAZIO (15). Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.R.L., Latina (1): Centro
Servizi Ambientali S.R.L.. Rieti (1): Microdos S.R.L.. Roma (12): Acea
Energia S.P.A., Cbi S.C.P.A. Società Benefit, G.C.F. Generale Costruzioni
Ferroviarie S.P.A., Gruppo Buffetti S.P.A., Leo 3000 S.P.A., Nordex Italia
S.R.L., O.M.S. Officine Meccaniche Segni S.R.L., Philip Morris Italia S.R.L.,
Prime For You S.R.L., Rabona S.R.L., Villa Margherita S.P.A. Casa Di Cura
Privata, Villa Regina S.P.A..
LIGURIA (4). Genova (2): Camelot Biomedical Systems S.R.L., Liguria
Digitale S.P.A.. Imperia (1): Aurelia Car S.R.L.. La Spezia (1): Cantine Lunae
Bosoni S.R.L..
LOMBARDIA (27). Bergamo (2): Catellani & Smith S.R.L., Sandrini Metalli
S.P.A.. Brescia (2): Cà Del Bosco S.R.L. Società Agricola, Fonderie Guido
Glisenti S.P.A.. Lecco (1): Digitec S.R.L.. Milano (18): Argos S.P.A., Florence
Management S.R.L., Fracht Italia S.R.L., Gestione Servizi Corbetta S.R.L., Gft
Italia S.R.L., Gritti Capital S.R.L., Humana People To People Italia Soc. Coop.
A R.L., Ipsen S.P.A., Metro 5 S.P.A., Nuovenergie S.P.A., Olon S.P.A., Onyx
Group S.R.L., Pellegrini S.P.A., Policlinico San Donato S.P.A., Union Gas
Metano S.P.A., Vega S.P.A., Wiit S.P.A., Worldmatch S.R.L.. Monza E
Brianza (3): Icrom S.R.L., Life Cure S.R.L., Panzeri Carlo S.R.L.. Pavia (1):
Farmabios S.P.A.
MOLISE (3). Campobasso (3): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società
Cooperativa Sociale, Di Ciero S.R.L., S.E.A. – Servizi E Ambiente S.P.A..
PIEMONTE (4). Alessandria (1) Metlac S.P.A.. Cuneo (1): Isomed S.R.L..
Novara (1): Procos S.P.A.. Torino (1): Dylog Italia S.P.A..
PUGLIA (24). Bari (8): Acquedotto Pugliese S.P.A., Bari Multiservizi S.P.A.,
Greengen Group S.R.L., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Studio Radiologico
Viterbo S.R.L., Val.Sea. S.R.L., Vet S.R.L.. Barletta Andria Trani (1) Apulia
Food S.R.L.. Brindisi (2) Areta S.R.L., Fer.Metal. Sud S.P.A.. Foggia (3): Ad
International Assistance S.R.L., Lotras S.R.L., Sottolestelle S.R.L. Società
Benefit. Lecce (9): Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De
Castris S.R.L., Brand Label S.R.L. (Mosaiq Group), Deghi S.P.A., Galileopro
S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Sorgente S.R.L., To.Ma. S.P.A.,Willo
S.R.L.. Taranto (1): Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L..
SARDEGNA (2). Cagliari (1): Silvio Carta S.R.L.. Nuoro (1): Mastio
Giuseppe S.R.L..
SICILIA (8). Caltanissetta (2): Leto S.R.L., Roma Costruzioni S.R.L.
Catania (1): Metal Ferrosi S.R.L..Enna (1): Fratelli Arena S.R.L.. Palermo
(2): Grimaldi Euromed S.P.A., Grimaldi Group S.P.A.. Siracusa (1): Irem
S.P.A.. Trapani (1): Funierice Service S.R.L.
TOSCANA (8). Firenze (4): Alpha General Contractor S.R.L., Poliscom
S.R.L., Terranova S.R.L., Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino
Del Bene S.P.A.. Grosseto (1): Sistema S.R.L.. Livorno (1): Scapigliato
S.R.L.. Prato (1): Ro.Ial. S.R.L.. Siena (1): Siena Imaging S.R.L..
TRENTINO ALTO ADIGE (1). Trento (1): Azienda Multiservizi Ambiente
S.P.A..
UMBRIA (6). Perugia (5): +Energia S.P.A., Ciam S.P.A., Emu Group S.P.A.,
Logicompany 3 S.R.L., New Flavours S.R.L.. Terni (1): Umbria Energy S.P.A..
VALLE D’AOSTA (3). Aosta (3): Iseco S.P.A., Marazzato Soluzioni
Ambientali S.R.L. A Socio Unico, Società Cooperativa Elettrica Gignod
(C.E.G.).
VENETO (12). Padova (1): Clinica Veterinaria Privata S. Marco S.R.L..
Treviso (2): Hausbrandt Trieste 1892 S.P.A., Montelvini S.R.L.. Venezia (3):
Aurore Development S.P.A., Santa Margherita E Kettmeir E Cantine Torresella
S.P.A., Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Verona (3): Anodall
Extrusion S.P.A., Meg S.R.L., Pakelo Motor Oil S.R.L. (Pakelo Motor Oil
S.P.A. A S.U.). Vicenza (3): City Green Light S.R.L., Infoplus S.R.L.,
Serenissima Ristorazione S.P.A