Di seguito il comunicato:



Sono 161 le imprese più competitive d’Italia

distinte per settori che, in modo oggettivo tramite algoritmo di bilancio e score

finanziario, saranno insignite del Premio Industria Felix – L’Italia che compete

giovedì 12 dicembre a Milano, in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di

ELITE e Borsa Italiana, in occasione del 60° evento, 5a edizione nazionale.

Aziende che si sono distinte per performance gestionali, affidabilità finanziaria

e sostenibilità dopo un’inchiesta giornalistica condotta su 635mila bilanci di

società di capitali con sede legale in Italia.

Ambiente, logistica e trasporti, sanità e turismo sono i settori più gettonati per

quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2022 (gli ultimi disponibili nel

complesso per essere analizzati) con 11 premiate a testa, ma metalli, costruzioni

e meccanica – quelli che faticano in questo periodo – sono stati i più performanti

rispetto al roe. Ma sono invece ben 14 le partecipate a maggioranza pubblica

che si sono distinte, alcune delle quali saranno presenti in piazza Affari con i

sindaci per ritirare l’alta onorificenza di bilancio.

Le regioni più premiate sono, come lo scorso anno, Lombardia e Campania, che

saliranno sul palco 27 volte a testa, seguite da Puglia (24), Lazio (15) e Veneto.

Alla ribalta anche 6 aziende con fatturati miliardari: 3 per la Sicilia con

una new entry nell’ambito del commercio, 2 per il Lazio e 1 per la Toscana.

Il 60° evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale fondato e

diretto da Michele Montemurro che lunedì prossimo uscirà in supplemento

gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sui

temi ESG. La quinta edizione nazionale è realizzata in collaborazione con

Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria

Felix, con il sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24

Ore, Askanews e Adnkronos, le partnership di Banca Mediolanum,

Mediolanum Private Banking, ELITE, Leyton Italia, M&L Consulting

Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa formazione e lavoro.

Durante l’evento, presentato dai presentatori Rai Nunzia De Girolamo e

Lorenzo Lo Basso, interverranno gli imprenditori e i manager delle 161

premiate e numerosi ospiti: il vice presidente della Regione Lombardia Marco

Alparone, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix, il docente

dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, l’imprenditore Filippo Liverini e

il dottore commercialista Michele Chieffi, il ceo di Cerved rating agency

Fabrizio Negri e il Sales director di Cerved Nicola Fornero, per l’investment

banking di Banca Mediolanum il direttore Diego Selva e il responsabile

origination Marco Gabbiani, per ELITE l’amministratore delegato Marta

Testi, il responsabile Italia Mauro Iacobuzio e il responsabile corporate

Filippo Valenti, per Leyton Italia il research and services development

manager Stefano Fili e la team leader business developer Melania Bersani, per

M&L consulting group i partner Silvia Ravani, Valerio Locatelli, Alessandro

Mattii, Alessio Ghidone, per Musa Formazione e lavoro la responsabile

didattica e project development manager Monica Campana, per Dalmine

Logistic Solutions i manager Alessandro Delmati e Gianluca Gorini e il

segretario dell’Associazione culturale Industria Felix, l’avvocato Pasquale La

Pesa.

Qui di seguito l’elenco delle 161 imprese premiate distinte in ordine alfabetico

per regione e per provincia rispetto alle sedi legali.

ABRUZZO (7). Chieti (2): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo –

Fara San Martino – S.P.A.. L’Aquila (2): Isweb S.P.A., Pavind S.R.L.. Pescara

(2): Nrg Med S.R.L., Ro.Ma. S.R.L. . Teramo (1): T.M.L. S.R.L..

BASILICATA (1). Potenza (1): Il Giardino Di Alice Società Cooperativa

Sociale A R.L..

CALABRIA (3). Cosenza (2): Games Solution S.R.L. Unipersonale,

Pirossigeno S.R.L.. Reggio Calabria (1): Biemme Finestre S.R.L..

CAMPANIA (27). Avellino (4): Acca Software S.P.A., Bruno S.R.L., Hcm

S.P.A., I.P.S. (Industria Produzione Semilavorati) S.R.L.. Benevento (2):

Relegno S.R.L., Saes S.R.L.. Caserta (1): Progest S.P.A.. Napoli (8): Aloha

Eventi S.R.L., Bellevue S.P.A., Centro Aktis – Diagnostica E Terapia S.P.A.,

Community Cooking Leader S.R.L., Dielle S.R.L., P.T.C. Porto Turistico Di

Capri S.P.A., Russo Hotels S.R.L., Terminal Napoli S.P.A.. Salerno (12): Asis

Salernitana Reti Impianti S.R.L., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.R.L.,

Etuitus S.R.L., Genomix4life S.R.L., Le Sirenuse S.P.A., Palucart S.R.L.S.

(Paluplus), San Giorgio S.P.A., Santa Caterina S.P.A., Shopnow S.R.L., Trans

Isole S.R.L., Trans Italia S.P.A., Villa Cimbrone S.R.L..

EMILIA ROMAGNA (3). Forlì Cesena (1): I.V.A.S. Industria Vernici S.P.A..

Parma (2): Lacertosus S.R.L., Sunsolution S.R.L…

FRIULI VENEZIA GIULIA (3). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.P.A.,

Gestione Servizi Mobilità S.P.A.. Trieste (1): Edizioni El S.R.L.

LAZIO (15). Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.R.L., Latina (1): Centro

Servizi Ambientali S.R.L.. Rieti (1): Microdos S.R.L.. Roma (12): Acea

Energia S.P.A., Cbi S.C.P.A. Società Benefit, G.C.F. Generale Costruzioni

Ferroviarie S.P.A., Gruppo Buffetti S.P.A., Leo 3000 S.P.A., Nordex Italia

S.R.L., O.M.S. Officine Meccaniche Segni S.R.L., Philip Morris Italia S.R.L.,

Prime For You S.R.L., Rabona S.R.L., Villa Margherita S.P.A. Casa Di Cura

Privata, Villa Regina S.P.A..

LIGURIA (4). Genova (2): Camelot Biomedical Systems S.R.L., Liguria

Digitale S.P.A.. Imperia (1): Aurelia Car S.R.L.. La Spezia (1): Cantine Lunae

Bosoni S.R.L..

LOMBARDIA (27). Bergamo (2): Catellani & Smith S.R.L., Sandrini Metalli

S.P.A.. Brescia (2): Cà Del Bosco S.R.L. Società Agricola, Fonderie Guido

Glisenti S.P.A.. Lecco (1): Digitec S.R.L.. Milano (18): Argos S.P.A., Florence

Management S.R.L., Fracht Italia S.R.L., Gestione Servizi Corbetta S.R.L., Gft

Italia S.R.L., Gritti Capital S.R.L., Humana People To People Italia Soc. Coop.

A R.L., Ipsen S.P.A., Metro 5 S.P.A., Nuovenergie S.P.A., Olon S.P.A., Onyx

Group S.R.L., Pellegrini S.P.A., Policlinico San Donato S.P.A., Union Gas

Metano S.P.A., Vega S.P.A., Wiit S.P.A., Worldmatch S.R.L.. Monza E

Brianza (3): Icrom S.R.L., Life Cure S.R.L., Panzeri Carlo S.R.L.. Pavia (1):

Farmabios S.P.A.

MOLISE (3). Campobasso (3): C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società

Cooperativa Sociale, Di Ciero S.R.L., S.E.A. – Servizi E Ambiente S.P.A..

PIEMONTE (4). Alessandria (1) Metlac S.P.A.. Cuneo (1): Isomed S.R.L..

Novara (1): Procos S.P.A.. Torino (1): Dylog Italia S.P.A..

PUGLIA (24). Bari (8): Acquedotto Pugliese S.P.A., Bari Multiservizi S.P.A.,

Greengen Group S.R.L., Oropan S.P.A., Panbiscò S.R.L., Studio Radiologico

Viterbo S.R.L., Val.Sea. S.R.L., Vet S.R.L.. Barletta Andria Trani (1) Apulia

Food S.R.L.. Brindisi (2) Areta S.R.L., Fer.Metal. Sud S.P.A.. Foggia (3): Ad

International Assistance S.R.L., Lotras S.R.L., Sottolestelle S.R.L. Società

Benefit. Lecce (9): Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De

Castris S.R.L., Brand Label S.R.L. (Mosaiq Group), Deghi S.P.A., Galileopro

S.P.A., Lasim S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Sorgente S.R.L., To.Ma. S.P.A.,Willo

S.R.L.. Taranto (1): Nuova Luce Società Cooperativa Sociale A R.L..

SARDEGNA (2). Cagliari (1): Silvio Carta S.R.L.. Nuoro (1): Mastio

Giuseppe S.R.L..

SICILIA (8). Caltanissetta (2): Leto S.R.L., Roma Costruzioni S.R.L.

Catania (1): Metal Ferrosi S.R.L..Enna (1): Fratelli Arena S.R.L.. Palermo

(2): Grimaldi Euromed S.P.A., Grimaldi Group S.P.A.. Siracusa (1): Irem

S.P.A.. Trapani (1): Funierice Service S.R.L.

TOSCANA (8). Firenze (4): Alpha General Contractor S.R.L., Poliscom

S.R.L., Terranova S.R.L., Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino

Del Bene S.P.A.. Grosseto (1): Sistema S.R.L.. Livorno (1): Scapigliato

S.R.L.. Prato (1): Ro.Ial. S.R.L.. Siena (1): Siena Imaging S.R.L..

TRENTINO ALTO ADIGE (1). Trento (1): Azienda Multiservizi Ambiente

S.P.A..

UMBRIA (6). Perugia (5): +Energia S.P.A., Ciam S.P.A., Emu Group S.P.A.,

Logicompany 3 S.R.L., New Flavours S.R.L.. Terni (1): Umbria Energy S.P.A..

VALLE D’AOSTA (3). Aosta (3): Iseco S.P.A., Marazzato Soluzioni

Ambientali S.R.L. A Socio Unico, Società Cooperativa Elettrica Gignod

(C.E.G.).

VENETO (12). Padova (1): Clinica Veterinaria Privata S. Marco S.R.L..

Treviso (2): Hausbrandt Trieste 1892 S.P.A., Montelvini S.R.L.. Venezia (3):

Aurore Development S.P.A., Santa Margherita E Kettmeir E Cantine Torresella

S.P.A., Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Verona (3): Anodall

Extrusion S.P.A., Meg S.R.L., Pakelo Motor Oil S.R.L. (Pakelo Motor Oil

S.P.A. A S.U.). Vicenza (3): City Green Light S.R.L., Infoplus S.R.L.,

Serenissima Ristorazione S.P.A