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12 Settembre 2026
Ex Ilva: convocazione a Palazzo Chigi per martedì. Decaro, serve un piano di emergenza vero per Taranto Dopo la sentenza

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12 Settembre 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Di seguito le dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine della decisione della Corte D’appello: “La sentenza della Corte d’Appello di Milano sull’ex Ilva non lascia più spazio ad attese: il tavolo alla Presidenza del Consiglio va riconvocato con estrema urgenza (si farà martedì, ndr.).

Taranto non può più aspettare. Serve un piano di emergenza vero, che parta dalle proposte già sul tavolo, comprese quelle dell’Agenda Taranto presentata dalla Regione Puglia, e una legge speciale che parta subito, con un obiettivo chiaro davanti a tutto il resto: il pieno mantenimento dei livelli occupazionali. Questa città ha già pagato un prezzo altissimo, tra danni alla salute e all’ambiente. Dobbiamo evitare in tutti i modi che ne paghi un altro, altrettanto pesante, con una crisi occupazionale ed economica che sarebbe devastante”.


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