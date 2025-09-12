Nei social network ha comunicato che il giorno del compleanno della sua familiare era l’unica cosa bella di quelle ore. In realtà, Alessandro Delli Noci ha raccontato anche tutto il resto: cioè l’incontro con Antonio Decaro per valutare le prospettive di candidatura dell’ex vicepresidente della Regione Puglia, fedelissimo di Michele Emiliano. In questo periodo Delli Noci è indagato e così, definita da Decaro “non opportuna” questa candidatura, Delli Noci fa un passo indietro. Concordato, dice lui che è comunque molto amareggiato.

In serata è intervenuto il parlamentare Claudio Stefanazzi, altro fedelissimo di Emiliano. Ha detto che è arrivato il momento di stabilire i criteri per le candidature, in seno alla coalizione che sostiene Antonio Decaro,

“Criteri oggettivi e non soggettivi di candidabilità” chiede Stefanazzi.” Occorre ricordare che sia io che Antonio Decaro abbiamo avuto la possibilità di candidarci con pendenze giudiziarie (poi risoltesi positivamente per entrambi) ben più avanzate di quelle che interessano Alessandro Delli Noci. Al tempo la nostra comunità politica diede il via libera alle nostre rispettive candidature, anche dopo un consulto con i legali che seguivano quelle vicende. Cambiare radicalmente metodo e sottrarsi al confronto su questi aspetti vuol dire non fidarsi più delle persone che fanno parte di quella comunità.”