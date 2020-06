La giunta regionale pugliese ha approvato il regolamento per le vaccinazioni degli operatori sanitari. Epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, difterite, tetano, tertosse e tubercolosi sono le patologie rispetto alle quali è obbligatorio il vaccino pena (salvo immunità naturale) l’esclusione dall’attività lavorativa. Morbillo, prlaritite, varicella e rosolia: in presenza di specifiche controindicazioni il medico competdnte valuta come procedere al fine del minimo rischio.

Ne dà notizia il tgnorba.