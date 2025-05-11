rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Taranto: un ulivo per le pari opportunità Oggi

12 Maggio 2025
ULIVO

Di seguito il comunicato:

In occasione della Festa della Mamma, lunedì 12 maggio 2025 alle ore 11.00, presso il giardino dell’Istituto Comprensivo Statale “C.G. Viola” di Taranto (Via Zara), le Pari Opportunità della UIL di Taranto organizzano una significativa iniziativa simbolica nell’ambito del progetto “Piantiamo semi, mettiamo le radici della pari opportunità”.

L’evento prevede la cerimonia di messa a dimora di un albero di ulivo, emblema di pace e di radicamento, come segno tangibile dell’impegno per la promozione delle pari opportunità, un valore fondante per la UIL e per la comunità scolastica tutta.

All’iniziativa parteciperanno il coordinatore della UIL di Taranto, Gennaro Oliva, la segretaria confederale UIL Puglia con delega alle Pari Opportunità, Annarita Gianniello, e la coordinatrice Pari Opportunità UIL Taranto, Patrizia D’Arcangelo, promotrice dell’evento, il Dirigente Scolastico dell’Istituto “C.G. Viola”, dott. Luca Calabrese e una rappresentanza del corpo docente.

Saranno coinvolte anche le classi prime dell’istituto, per favorire un momento educativo di riflessione e sensibilizzazione sulle pari opportunità fin dalla giovane età.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione