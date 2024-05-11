Di seguito il comunicato:

I bambini della Scuola dell’Infanzia “M. Montessori” dell’ICS “G. Giannone” di Pulsano hanno donato al Sindaco Pietro D’Alfonso il maxi-libro illustrato con le loro idee per rendere “Pulsano un Paese bellissimo” e contestualmente hanno visitato il Castello De Falconibus accolti dal presidente della Proloco Filippo Stellato e dal suo staff.

I piccoli cittadini di Pulsano, ricevuti in comune e accolti dall’assessore alla pubblica istruzione Cosima Bolognino, hanno posto tantissime domande al primo cittadino che ha risposto a tutte le loro curiosità e proposte. Tra le richieste dei piccoli alunni, accompagnati dalle insegnanti e dalla dirigente scolastica Stefania Friuli, quella di avere un parco giochi e la riapertura della piscina comunale.

Si è trattato di una mattinata di “didattica alternativa”, alla scoperta del Palazzo Municipale, delle bellezze del paese e del ruolo delle Istituzioni.

I bambini al termine dell’incontro, hanno consegnato al Sindaco un grande libro illustrato, ideato e realizzato proprio da loro sul tema dell’educazione civica e intitolato “Pulsano: Un paese bellissimo!”, nato per sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto delle regole per una convivenza civile.

Il volume composto da una copertina tridimensionale con tante piccole mani che si tengono strette, contiene pagine illustrate dai bambini con tanti disegni che rappresentano le loro proposte per migliorare il comune in cui vivono.