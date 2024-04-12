Di seguito alcuni comunicati diffusi da Trenitalia:
Dal lunedì 8 a venerdì 12 e da lunedì 15 a venerdì 19 aprile, per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano e San Severo, alcuni treni subiscono le modifiche indicate di seguito.
Modifiche previste dall’Orario di Servizio in vigore dei treni Frecciarossa, Intercity e Intercity Notte:
• dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile i treni Frecciarossa della relazione Torino/Milano/Venezia – Bari/Lecce/Taranto:
subiscono limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona o Pescara e non viaggiano nella tratta finale; i treni FR 8810, FR 9806, FR 8814, FR 8820 (anche il 13 e il 20 aprile), FR 8824, FR 9808 hanno origine da Pescara; treni FR 8816, FR 8818, FR 8828 e FR 8830 hanno origine da Ancona.
Alcuni treni sono coinvolti anche il 14 aprile.
• dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile i treni Intercity e Intercity Notte della relazione Milano/Bologna- Bari/Lecce:
non viaggiano tra Pescara e San Severo. Sono previste corse con bus e nelle tratte finali cambiano numerazione.
Alcuni treni Intercity sono coinvolti anche il 7 e 14 aprile.
• nelle notti dall’8/9 all’11/12 e dal 14/15 al 18/19 aprile i treni Intercity Notte della relazione Milano/Torino – Lecce:
subiscono modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie previste nel percorso programmato tra Bologna Centrale e Foggia, nonchè modifiche di orario.
Modifiche previste dall’Orario di Servizio in vigore dei treni Regionali:
dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile:
alcuni treni Regionali delle relazioni Pescara – Termoli, San Benedetto del Tronto – Vasto San Salvo, Teramo – Vasto San Salvo e Teramo – Termoli subiscono limitazioni di percorso tra le stazioni di Francavilla e San Vito Lanciano. Sono previste corse con bus tra San Vito Lanciano e Termoli. Il treno R 19784 il 12 e il 19 aprile è cancellato da Termoli a Pescara e sostituito con bus.
Modifiche non previste dall’Orario di Servizio in vigore:
dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile:
• il treno TUA R 23936 della relazione Lanciano – Pescara – L’Aquila è cancellato e sostituito dal treno TUA R 34260. Non ferma a Pescara Centrale;
• il treno R 4306 della relazione Bari – Foggia subisce modifiche d’orario;
• il treno R 19984 della relazione Brindisi – Taranto subisce modifiche d’orario.
dall’8 al 13 e dal 15 al 20 aprile:
• i treni Regionali della relazione Termoli – Foggia subiscono cancellazioni; vengono effettuate corse con bus.
I canali di vendita sono aggiornati.
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Dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di venerdì 12 aprile, è indetto uno sciopero del personale di Trenitalia della regione Campania.
Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza.
I treni Regionali in Campania e nelle regioni limitrofe possono subire cancella10zioni o variazioni.
L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.
I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto, consultabili sul sito di Trenitalia.
Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo FS Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie.