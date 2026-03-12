Il buco della sanità pugliese porterà conseguenze anche con il taglio o la riconversione di piccoli ospedali e reparti. Lo chiedono ministero dell’economia e della Salute e la Regione Puglia dovràpprovvedere. Si prospetta non solo l’aumento Irpef, dunque. Fra gli ospedali rischiano riduzioni in diciotto (chissà se non chiusure per qualcuno). Corato, Monopoli, Putignano e Triggiano nel barese. Andria, Barletta e Bisceglie nella Bat. Mesagne e San Pietro Vernotico nel brindisino. Cerignola, Lucera e San Severo nel foggiano. Casarano, Copertino e Galatina nel leccese. Nel tarantino, Grottaglie, Moscati e Santissima Annunziata.

È quanto riportato stamani dal tgnorba.