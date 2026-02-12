La condanna si riferisce ad un’aggressione squadrista nel quartiere Libertà la sera del 21 settembre 2018.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, commenta positivamente la sentenza emessa oggi da Tribunale di Bari che ha riconosciuto i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e di manifestazione fascista, ai militanti di CasaPound: “La Regione, costituitasi parte civile nel procedimento, devolverà le somme che saranno incamerate a titolo di risarcimento per le attività dell’Osservatorio regionale sui neofascismi in Puglia perché siamo convinti che l’unico modo per combattere il fascismo o i tentativi di riabilitazione della cultura e della politica fascista sia continuare a disseminare cultura e conoscenza su ciò che realmente è stato e ha prodotto il fascismo in Italia. Non possiamo fare nessun passo indietro in tal senso e tutti i tentativi di riabilitazione storica, culturale e politica di una stagione nefasta come è stata quella fascista devono essere fermati sin dal principio”.