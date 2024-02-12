Dopo settimane di presidio da oggi il presidio non c’è davanti al siderurgico di Taranto. Almeno non c’è per le imprese dell’indotto Acciaierie d’Italia aderenti ad Aigi. Non c’è neppure il lavoro però, perché mancano risorse.

Oggi pomeriggio vertice in presidenza della giunta regionale pugliese. Incontro fra Emiliano e rappresentanti delle associazioni datoriali riguardanti l’indotto. La, Regione Puglia è disponibile a pagare i crediti che quelle aziende non hanno ancora riscosso, per circa 140 milioni di euro complessivi. Serve però l’ok formale del governo.