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Puglia: 1623334 positivi a test corona virus, incremento di 171 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 12 febbraio 2023

171

Nuovi casi

4.115

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 53
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 53
Provincia di Taranto: 25
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
8.432

Persone attualmente positive

143

Persone ricoverate in area non critica

6

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.623.334

Casi totali

13.740.559

Test eseguiti

1.605.299

Persone guarite

9.603

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.804
Provincia di Bat: 135.848
Provincia di Brindisi: 155.404
Provincia di Foggia: 225.799
Provincia di Lecce: 345.513
Provincia di Taranto: 218.475
Residenti fuori regione: 17.115
Provincia in definizione: 5.376

 

 

 

 

 

 

 


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