Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 12 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 53
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 53
Provincia di Taranto: 25
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
8.432
Persone attualmente positive
143
Persone ricoverate in area non critica
6
Persone in terapia intensiva
1.605.299
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.804
Provincia di Bat: 135.848
Provincia di Brindisi: 155.404
Provincia di Foggia: 225.799
Provincia di Lecce: 345.513
Provincia di Taranto: 218.475
Residenti fuori regione: 17.115
Provincia in definizione: 5.376