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Costa, sottosegretario alla Salute da oggi a sabato fra barese e tarantino Il programma

11 Novembre 2021
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Di seguito la comunicazione:

Nei giorni 11,12, 13 novembre, il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa (Noi con l’Italia), sarà in Puglia per una serie di incontri istituzionali. Di seguito il programma degli impegni:


Giovedì 11 novembre

 

 

Ore 11.15 – 12:30       

Visita c/o Pastificio “Divella” – Strada Provinciale Adelfia – Rutigliano (Bari)

 

Ore 12.45 – 13.45

Visita c/o RSA “Casa di riposo Cavallino Hotel”

SS96 – 70026 Modugno (BA)

 

Ore 15.00 – 15.45

Visita c/o Ambulatorio polispecialistico “Otosalus”

Via Bergamini 2/C – 74121 Taranto (TA)

 

Ore 16.00 – 17.00

Incontro con dirigenza e dipendenti Azienda Greenenergy – via della Stazione,  Castellaneta (TA),

 

Ore 17,30

Visita reparto di Oncologia Pediatrica del Ss. Annunziata di Taranto, dedicato a Nadia Toffa, Via Francesco Bruno, 1 (TA)

 

Ore 18,30

Partecipazione e conclusioni del talk sulla prevenzione del tumore presso Università di Taranto, via Duomo 259

Venerdi’ 12 novembre 2021

 

ore 08,30

Incontro con Vescovo di Taranto Mons. Filippo Santoro presso Palazzo Arcivescovile Largo Arcivescovado 8, Taranto

 

ore 11.00

Visita in FARMALABOR – Centro Ricerche “Sergio Fontana 1900 – 1982”

Via Piano San Giovanni 47 Canosa di Puglia, BAT

 

 

Sabato 13 novembre 2021

 

ore 9,30

Visita Exprivia SpA,  via Olivetti 11 – Molfetta, Bari 


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