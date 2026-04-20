Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 21 aprile, per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.