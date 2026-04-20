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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per zone del foggiano Protezione civile, previsioni meteo

20 Aprile 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 21 aprile, per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia garganica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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