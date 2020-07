Commissionato dal Pd, svolto da Troisi per fanpage.it: il campione di intervistati dà il governatore in vantaggio su Fitto

Oggi a Barletta la presentazione di Ivan Scalfarotto candidato alla presidenza della Regione Puglia. Saranno presenti i vertici di Italia viva e +Europa.

È stato diffuso ieri un sondaggio relativo alle prossime elezioni regionali. Commissionato dal Pd ed effettuato da Troisi per fanpage.it è stato realizzato con un campione di mille elettori. Effettuato in un periodo precedente all’annuncio della candidatura di Pierfranco Bruni. Esito del sondaggio in sintesi: Michele Emiliano avanti con tre punti e mezzo percentuali su Raffaele Fitto, poi Antonella Laricchia, Ivan Scalfarotto e Mario Conca.