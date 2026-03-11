Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

AGRICOLTURA

Espresso parere positivo in relazione al Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione 2026-2028 del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia.

Applicate quote vincolate non impegnate entro la fine dell’esercizio 2025, pari a 170.771,64 euro, attribuite alla Regione Puglia da Decreto Interministeriale per promuovere lo sviluppo del settore della vivaistica forestale.

AMBIENTE

La Giunta ha preso atto dell’ammissione a finanziamento del progetto WEEEValue, con uno stanziamento pari a 250.000 euro a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione transfrontaliera “Interreg VI-B NEXT ‘Mediterranean Sea Basin’.

BILANCIO

Approvato il Piano annuale dei flussi di cassa della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026.

ISTRUZIONE

Iscritte in bilancio risorse pari a 2.000.000 euro destinate al finanziamento della progettazione di interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione di un Campus Academy, capofila I.I.S.S. “Basile Caramia – Gigante” di Locorotondo e Alberobello, denominato “Itria Campus Apulia” e al recupero dell’ex Istituto Garibaldi, edificio vincolato nel centro storico di Lecce, da destinare campus della filiera tecnologico-professionale, capofila I.I.S.S. “Presta – Columella, denominato “Campus Lupiae”.

Regolamento regionale n. 4/2007, modificato l’art. 53 inerente la ricettività massima delle strutture “nido di infanzia” in considerazione degli obblighi attuativi della disciplina del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione di nuovi posti nei servizi educativi per minori da 3 mesi a 3 anni. La modifica stabilisce che il limite di capienza minimo e massimo, fissato rispettivamente in 20 e 60 unità, potrà essere superato al solo fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento dell’offerta educativa previsti da programmi di finanziamento europei e nazionali.

POLITICHE ABITATIVE

Contratti di Quartiere II, applicata la quota vincolata del risultato di amministrazione, pari a 1.760.059,64 euro, derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti, per il completamento dei programmi innovativi in ambito urbano.

POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE

Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), approvato l’aggiornamento del P.A.R. (Piano Attuativo Regionale) 2024-2025-2026, comprendente l’adeguamento alla nuova programmazione degli interventi, in relazione alle somme ripartite per le annualità 2024-2025 e 2026, per un importo complessivo di 42.703.003,82 euro a valere su fondi del PNRR.

Recepito l’Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di consentire l’erogazione di Corsi di formazione per la figura dell’operatore socio-sanitario secondo le nuove disposizioni.

PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Avviso pubblico “Offerta Formativa di Istruzione e formazione professionale 2024”, ristanziate sul bilancio di previsione 2026-2028 le somme, pari a 9.666.333,33 euro, già autorizzate a valere sull’Avviso pubblico “Offerta Formativa di Istruzione e formazione professionale 2024”, e non impegnate nell’esercizio finanziario 2025 al fine di garantire la copertura finanziaria dei percorsi formativi.

SANITÁ

Riprogrammate risorse stanziate nell’esercizio finanziario 2025, pari a 1.527.464,80 euro, per l’acquisizione e la manutenzione delle postazioni di lavoro e della relativa logistica per le soluzioni di telemedicina.

Prorogato per gli anni 2026-2027 il Piano di Controllo Regionale Pluriennale, in conformità con il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027, documento che definisce il sistema di monitoraggio su tutta la filiera agroalimentare.

Stabilito tetto di spesa per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente di guida speciale.

Recepito dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome sulle Linee guida per l’esercizio delle attività sanitarie veterinarie riguardanti la produzione di sangue intero e di emocomponenti ad uso trasfusionale nel cane e nel gatto.

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

Approvato il Piano Regionale delle Attività Negoziali, che individua le categorie di beni, servizi e lavori che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario regionale acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso al Soggetto Aggregatore.

SVILUPPO ECONOMICO

Assegnate le risorse PR FESR 2021-2027 ed FSC 2021-2027, pari a 240.575.739,17 euro, necessarie a finanziare gli Avvisi pubblici “Contratti di Programma (Cdp)”, “Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)”, “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)”, “Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)”, “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)”.

TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Ristanziati sull’annualità 2026 risorse pari a 4.000.000 euro per la realizzazione delle attività di comunicazione e brand identity inerenti gli eventi sportivi nazionali ed internazionali da realizzare in Puglia quale “Regione Europea dello Sport” per il 2026.

URBANISTICA

Approvato in sede di rinnovo lo schema di convenzione da sottoscriversi tra Regione Puglia, Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari, Procure della Repubblica del Distretto di Corte di Appello di Bari e ANCI Puglia per la realizzazione di iniziative congiunte in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio.

WELFARE

Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2025, approvati il Programma attuativo e i criteri di riparto delle risorse del fondo ministeriale, pari a 2.233.600 euro.

Assistenza tecnica e di accompagnamento agli Ambiti territoriali Sociali, applicata la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto, corrispondente alla somma di 170.800 euro.