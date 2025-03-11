Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Le scuole di Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina Franca incontrano alcuni dei protagonisti emblematici nella lotta alle mafia: il giudice Luca Tescaroli, Piera Aiello e Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino.

Si svolgerà dal 12 al 24 marzo 2025 l’evento conclusivo della seconda edizione del progetto lettura dal titolo “La legalità è libertà”, nell’ambito del Themis festival organizzato da Legalitria Aps, associazione impegnata nella diffusione e promozione della cultura della legalità.

“Come Regione Puglia ci teniamo particolarmente a sostenere questo evento perché rafforza le politiche e le nostre strategie regionali di lotta e prevenzione della illegalità – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto di Legalitria, tenutasi questa mattina a Bari, nel Palazzo di presidenza -. L’Aps Legalitria, con questo progetto dedicato alle ragazze e ai ragazzi, svolge un ruolo di fondamentale importanza per la Puglia, per il nostro territorio, ovvero una necessaria azione di sensibilizzazione delle giovani generazioni. Questo rapporto con le scuole, che si fortifica, si amplifica con la messa in rete dei diversi comuni che hanno aderito all’evento, rende trasversale e rafforza l’azione quotidiana della lotta alle mafie in diversi ambiti, economici, sociali, ambientali, legati alla salute e, naturalmente, giovanili. Quindi una visione a tutto tondo quella di Aps Legalitria che tutti noi, il presidente della Regione Michele Emiliano, la Giunta regionale, vogliamo seguire e sostenere. Ringrazio gli organizzatori, le scuole e chiunque continuerà ad avere un ruolo determinante nella disseminazione di valori, nozioni, azioni che dimostrano con vigore quanto la legalità sia sinonimo di libertà”.

“Con l’edizione 2024-2025 siamo riusciti a coinvolgere tutte le comunità della Valle d’Itria – ha sottolineato il presidente Legalitria Aps, Antonio Salamina -. Al nostro progetto letterario aderiscono quasi tutte le scuole dei comuni di Fasano, Cisternino, Alberobello, Locorotondo e Martina Franca. Da quest’anno, inoltre, dopo l’amministrazione comunale di Locorotondo siamo fieri di collaborare anche con quella di Martina Franca. La nostra idea è fare rete, far sì che la legalità possa diventare un modus operandi, una cultura in grado di orientare le nostre azioni nella vita privata ed in quella pubblica, consapevoli come siamo che il rispetto delle buone regole e degli altri non si acquisisce una volta per tutte ma è un esercizio quotidiano a cui dobbiamo abituarci”.

A presentare l’iniziativa di questa mattina sono intervenuti, insieme ai dirigenti scolastici delle scuole coinvolti nel Progetto lettura: Antonella Girolamo, responsabile del Progetto Lettura, Attilio Simeone, presidente dell’associazione antiracket e antiusura “Giordano-Atri”, Antonio Bufano, sindaco di Locorotondo, e Carlo Dilonardo, assessore assessore alla Creatività, con delega alle Politiche educative e formative, del comune di Martina Franca.

Dopo aver distribuito centinaia di libri alle scuole di ogni ordine e grado nei Comuni della valle d’Itria, gli autori dal 12 al 24 marzo incontreranno gli studenti. Tra questi la presenza più attesa sarà quella del giudice Luca Tescaroli, che ha indagato, fra gli altri casi di stragi, sull’attentato di Capaci (Palermo), sul caso di via D’Amelio e sulle stragi del continente fra gli anni ’92 e ’93 dando un significativo contributo all’inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia.

L’incontro con il giudice Tescaroli avverrà lunedì 24 marzo e insieme a lui ci saranno Piera Aiello, testimone di mafia ed unica italiana ad apparire nella lista stilata dalla BBC delle 100 donne più influenti al mondo. In collegamento ci sarà Salvatore Borsellino, fratello del giudice ammazzato dalla mafia e presidente del “Movimento delle Agende Rosse”. L’evento si svilupperà in due Comuni: la prima parte presso la sala consiliare di Martina Franca dove sarà moderato dal direttore del Tg Norba Enzo Magistà ed incontrerà gli studenti di Martina, mentre alle 11,00 saranno attesi presso l’auditorium dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Fasano dove si ritroveranno gli studenti delle scuole di Fasano, Cisternino, Alberobello e Locorotondo. A moderare l’incontro sarà l’avv. Attilio Simeone, presidente dell’associazione antiracket e antiusura “Giordano-Atri”.

Tanti gli incontri con gli autori presenti nelle diverse scuole: Simonetta Gola, mercoledì 12 marzo e giovedì 13 marzo, e Andrea Franzoso, mercoledì 19 e giovedì 20 marzo 2025.

Autori nelle scuole per il progetto lettura di Legalità

Il Programma

Il Progetto Lettura nell’ambito del Themis Festival di Legalitria Aps ha in programma una tre giorni di incontri con gli autori e gli studenti delle scuole di Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina Franca.

Oltre al giudice Luca Tescaroli, gli autori ospiti di questa edizione saranno Simonetta Gola, con il libro “Diario di un sogno possibile” che racconta la filosofia di vita di Gino Strada, fondatore di Emergency, con un linguaggio a misura di adolescenti, e Andrea Franzoso con il suo testo “Ero un bullo“, divenuto anche uno spettacolo teatrale.

Simonetta Gola sarà in Valle d’Itria il 12 e 13 marzo secondo il seguente programma:

Martedì 12 marzo alle ore 8,30 sarà ad Alberobello presso I. C. “Don D. Morea – L. Tinelli” Alberobello. A seguire, intorno alle ore 10,30, incontrerà gli studenti dell’I.C. “Marconi-Oliva” presso Auditorium “Boccardi” dell’IISS “Basile Caramia-Gigante”.

Mercoledì 13 marzo presso la sala consiliare di Martina Franca incontrerà, in orari diversi, gli studenti degli istituti comprensivi della città: I.C. “Giuseppe Grassi”, I.C. “Amedeo di Savoia Aosta”, I.C. “A.R. Chiarelli”, Istituto religioso Maria Ausiliatrice, I.C. Giovanni XXIII”, I.C. “Guglielmo Marconi”.

L’autore Andrea Franzoso sarà ospite della rassegna il 19 ed il 20 marzo in diversi Istituti di Istruzione Secondaria:

Mercoledì 19 marzo alle ore 08,30 sarà al Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” Cisternino e dopo, intorno alle 10,30, si sposterà presso Auditorium “Boccardi” dell’IISS “Basile Caramia-Gigante”. La mattina si concluderà a Fasano con l’incontro nell’auditorium “Salvemini” con gli studenti degli I.I.S.S. “Gaetano Salvemini” e IISS “Leonardo Da Vinci” Fasano

Giovedì 20 marzo Andrea Franzoso sarà presente nelle scuole di Martina Franca: Liceo statale “Tito Livio”, IISS “Ettore Majorana”, IISS “Leonardo Da Vinci”.

L’incontro con il giudice Luca Tescaroli avverrà lunedì 24 marzo e insieme a lui ci saranno Piera Aiello, testimone di mafia ed unica italiana ad apparire nella lista stilata dalla BBC delle 100 donne più influenti al mondo. In collegamento avremo Salvatore Borsellino, fratello del giudice ammazzato dalla mafia e presidente del “Movimento delle Agende Rosse”.

L’evento si svilupperà in due Comuni: la prima parte presso la sala consiliare di Martina Franca dove sarà moderato dal direttore del Tg Norba Enzo Magistà e incontrerà gli studenti di Martina, mentre alle 11,00 saranno attesi presso l’auditorium dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Fasano dove si ritroveranno gli studenti delle scuole di Fasano, Cisternino, Alberobello e Locorotondo. A moderare l’incontro sarà l’avv. Attilio Simeone, presidente dell’associazione antiracket e antiusura “Giordano-Atri”

Nel frattempo prosegue la rassegna di teatro civile del Themis Festival di cui questa associazione è organizzatrice, nei comuni di Locorotondo e Martina Franca.

Domenica 23 marzo, presso l’auditorium “Boccardi” dell’IISS “Basile Caramia – Gigante” a Locorotondo ci sarà Fabrizio Pugliese in “L’acqua santissima” con la compagnia URA Teatro. Lo spettacolo indaga le degradazioni estreme e le degenerazioni della società criminale: “Che cosa determina la non contraddizione tra la cultura mafiosa e quella cattolica?”, e poi, “Com’è possibile all’interno della stessa Chiesa la presenza di un Dio dei carnefici e un Dio delle vittime?”.

L’ultimo evento della rassegna si svolgerà a Locorotondo domenica 23 marzo 2025 con Maria Barnaba, Sandra Di Gennaro, Ilenia Sibilio in “InViolata” con la compagnia Senza Confine: è una storia di “non amore”, una storia vera, quella di Franca Viola che alla fine degli anni ’60 fu protagonista di un atto di estremo coraggio, in uno scenario di arretratezza e profonda ignoranza quale la Sicilia rurale di Alcamo: ribellarsi al suo aguzzino e dire per la prima volta “No!” al matrimonio riparatore.