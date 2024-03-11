Di seguito un comunicato diffuso da Usb:



Usb, lunedì 11 marzo, sarà sotto la Presidenza della Regione Puglia, in sit in insieme alla Fials, perché si possa dare seguito alle richieste dei due sindacati a sostegno della platea dei lavoratori della Sanitaservice.

I punti richiamati da Usb e Fials sono i seguenti:

– Erogazione della Premialità Covid-19 prevista dalla Regione Puglia

– Aumento orario per gli operatori Cup ed ex cooperative Eureka e Girasole

– Assunzione dei 17 idonei della graduatoria ausiliari e pulitori, ancora in attesa e scorrimento della stessa.

– Uscita 3° Bando del S.E.T.118

– Ritiro e chiusura dei contenziosi per mansioni superiori come già avvenuto in diversi casi con altro metro di giudizio, consolidata l’esperienza le abilità, le funzioni acquisite. per le figure di gestione, coordinamento, amministrativi, pulitori/ausiliari, 118 e CUP, con conseguente chiusura dei contenziosi che non portano altro a uno sperpero di denaro per le spese legali quando il vero risparmio sarebbe il riconoscimento di un sacrosanto diritto per il lavoro svolto

– Aumento del numero dei Capi Squadra e scorrimento della graduatoria

– Tempo di vestizione

– Buoni Pasto







