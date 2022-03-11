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Autotrasportatori: da lunedì stop dei tir. A rischio le scorte alimentari Energia: palazzo Chigi, sei nuove centrali eoliche. Quattro nel foggiano

11 Marzo 2022
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Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla realizzazione di sei centrali eoliche. Quattro di esse sorgeranno nel foggiano: a Castelluccio dei Sauri, Cerignola,  Sant’Agata di Puglia e Troia.

Intanto il problema di approvvigionamento energetico è presente oggi.

Una delle sigle di categoria, Trasporto unito, ha annunciato la ripresa dell’agitazione lunedì. Niente blocchi stradali ma niente trasporto delle merci. La protesta riguarda il caro carbirante ed interessa, ovviamente, anche la Puglia.  Manifestazione nazionale il 19 marzo a Roma.


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