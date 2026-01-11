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Puglia: nei pronto soccorso mancano 116 medici rispetto alle necessità Decaro, riunione tecnica

11 Gennaio 2026
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Nei 37 presìdi pugliesi di pronto soccorso mancano 116 medici rispetto al fabbisogno. È quanto emerso nella riunione tecnica fra il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro e i responsabili di dipartimento regionale salute e Aress. Dopo le liste di attesa, Decaro vuole varare un provvedimento a breve riguardante i pronto soccorso pugliesi dove i tempi di attesa sono spesso inaccettabili. Nella riunione tecnica sono state anche presentate al governatore le cifre degli accessi ai pronto soccorso, con l’80 per cento costituito da codici di lieve entità.

 

 


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