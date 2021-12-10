Trasferimento di sede operativa da Bitritto a Catania. Così, per 98 lavoratori del call center pugliese Brsi si spalancano, di fatto, le porte della Sicilia. O di casa. Dal 13 dicembre. Una cosa che metterebbe in crisi chiunque I sindacati parlano di licenziamento mascherato e chiedono innanzitutto che sia verificata la qualità della sede siciliana. Ha preso posizione anche Michele Emiliano.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



“Sono sorpreso e profondamente deluso per la decisione di BRSI di disertare il tavolo di confronto presso la Regione Puglia. La crisi non si risolve scappando dalla Puglia e dalle responsabilità di impresa né spostando a Catania 98 lavoratori pugliesi, bensì ricercando le condizioni di sostenibilità perché le attività rimangano incardinate in Puglia, consolidando gli attuali livelli occupazionali. Invito l’azienda a rivedere le proprie posizioni, a cogliere la disponibilità che ancora oggi i lavoratori ed il sindacato hanno reso a favore della ripresa del negoziato per giungere ad una soluzione condivisa che dia continuità alle attività ed all’occupazione.

Nelle more, venga tenuto il personale in smart working, si ricorra alla protezione possibile degli ammortizzatori sociali. Sono certo che, col contributo della Task Force regionale per l’occupazione, si potrà giungere ad un accordo ed a determinare i presupposti per il superamento della crisi” lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.