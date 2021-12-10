rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Call center: trasferimento da Bitritto a Catania, quasi cento lavoratori in crisi dal 13 dicembre L'azienda ha disertato il confronto alla Regione Puglia

10 Dicembre 2021
disoccupati 1

Trasferimento di sede operativa da Bitritto a Catania. Così, per 98 lavoratori del call center pugliese Brsi si spalancano, di fatto,  le porte della Sicilia. O di casa. Dal 13 dicembre. Una cosa che metterebbe in crisi chiunque I sindacati parlano di licenziamento mascherato e chiedono innanzitutto che sia verificata la qualità della sede siciliana. Ha preso posizione anche Michele Emiliano.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Sono sorpreso e profondamente deluso per la decisione di BRSI di disertare il tavolo di confronto presso la Regione Puglia. La crisi non si risolve scappando dalla Puglia e dalle responsabilità di impresa né spostando a Catania 98 lavoratori pugliesi, bensì ricercando le condizioni di sostenibilità perché le attività rimangano incardinate in Puglia, consolidando gli attuali livelli occupazionali. Invito l’azienda a rivedere le proprie posizioni, a cogliere la disponibilità che ancora oggi i lavoratori ed il sindacato hanno reso a favore della ripresa del negoziato per giungere ad una soluzione condivisa che dia continuità alle attività ed all’occupazione.

Nelle more, venga tenuto il personale in smart working, si ricorra alla protezione possibile degli ammortizzatori sociali. Sono certo che, col contributo della Task Force regionale per l’occupazione, si potrà giungere ad un accordo ed a determinare i presupposti per il superamento della crisi” lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Screenshot 20260503 053619

Global Sumud Flotilla: l’attivista barese e i soprusi degli israeliani Documento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione