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6 Maggio 2026
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10 Novembre 2023
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Come ampiamente preannunciato da mesi, il vertice G7 si svolgerà l’anno prossimo in Puglia. Oggi la presidente del Consiglio ha rese note sede e date: a Fasano, per l’esattezza “in valle d’Itria, a Borgo Egnazia”, dal 13 al 15 giugno 2024.

 

 

 

 


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