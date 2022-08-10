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Bari: comitato no inceneritore, diffida Al presidente della Regione Puglia

10 Agosto 2022
noinotizie

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Il Comitato NO INCENERITORE non si ferma di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la
sentenza del Tar di Bari a suo favore permettendo all’azienda Newo di costruire l’inceneritore nella zona del
quartiere San Paolo di Bari.
La ferma risposta del Comitato No INCENERITORE è la formale DIFFIDA redatta dall’avv. Campanale, a firma
della sua presidente Corsina Depalo unitamente al circolo Legambiente di Palo del Colle, al Presidente della
Regione Puglia per chiedere l’annullamento in autotutela delle autorizzazioni alla costruzione dell’
inceneritore del 2018 e di convocare con urgenza una nuova Conferenza di Servizi con tutte le
amministrazioni coinvolte e i comuni dell’ ambito ARO BA 2 e Bari che hanno dichiarato con precisa volontà
politica e con azioni legali la ferma contrarietà all’impianto.
Il Comitato No Inceneritore inoltre fa presente che è pronto ad intraprendere un nuovo formale ricorso in
Cassazione.


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