Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Il Comitato NO INCENERITORE non si ferma di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato che ha ribaltato la

sentenza del Tar di Bari a suo favore permettendo all’azienda Newo di costruire l’inceneritore nella zona del

quartiere San Paolo di Bari.

La ferma risposta del Comitato No INCENERITORE è la formale DIFFIDA redatta dall’avv. Campanale, a firma

della sua presidente Corsina Depalo unitamente al circolo Legambiente di Palo del Colle, al Presidente della

Regione Puglia per chiedere l’annullamento in autotutela delle autorizzazioni alla costruzione dell’

inceneritore del 2018 e di convocare con urgenza una nuova Conferenza di Servizi con tutte le

amministrazioni coinvolte e i comuni dell’ ambito ARO BA 2 e Bari che hanno dichiarato con precisa volontà

politica e con azioni legali la ferma contrarietà all’impianto.

Il Comitato No Inceneritore inoltre fa presente che è pronto ad intraprendere un nuovo formale ricorso in

Cassazione.