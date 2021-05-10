rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia da oggi zona gialla, nel pomeriggio via alle prenotazioni di vaccini per gli over 50: si inizia con i 58-59enni Italia, i colori delle regioni

10 Maggio 2021
Screenshot 20210510 065355

La Puglia è da oggi zona gialla. Non accadeva da mesi che la regione fosse tra quelle con le minori restrizioni per il contenimento del corona virus. Cosa cambia rispetto alla zona arancione?  Dettagli qui.

Dalle 14 in Puglia al via le prenotazioni dei vaccini per gli ultracinquantenni e gli over 60 non ancora prenotati. Specificamente, per gli over 50, oggi possono procedere alla prenotazione i nati nel 1962 e nel 1963, nei prossimi giorni toccherà agli altri secondo il calendario che verrà via via diramato dalla, Regione. Modalità di prenotazione consultabili qui.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260504 215356

Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione