La Puglia è da oggi zona gialla. Non accadeva da mesi che la regione fosse tra quelle con le minori restrizioni per il contenimento del corona virus. Cosa cambia rispetto alla zona arancione? Dettagli qui.
Dalle 14 in Puglia al via le prenotazioni dei vaccini per gli ultracinquantenni e gli over 60 non ancora prenotati. Specificamente, per gli over 50, oggi possono procedere alla prenotazione i nati nel 1962 e nel 1963, nei prossimi giorni toccherà agli altri secondo il calendario che verrà via via diramato dalla, Regione. Modalità di prenotazione consultabili qui.