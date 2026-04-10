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30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Conseguenze del maltempo: stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia per dodici mesi Governo: primo stanziamento di cinquanta milioni di euro complessivi

10 Aprile 2026
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Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri:

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per la durata di dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 28 marzo 2026, hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

Per i primi interventi urgenti è stato disposto uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, così ripartito: 15 milioni per l’Abruzzo, 5 milioni per la Basilicata, 20 milioni per il Molise e 10 milioni per la Puglia.
Le risorse sono destinate a garantire le misure più immediate e prioritarie di assistenza e soccorso.


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