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6 Maggio 2026
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Brindisi, al via il nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria, l’aeroporto e il porto In giornata la cerimonia di inaugurazione

10 Febbraio 2022
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Taglio del nastro per Air&Port link, il nuovo servizio integrato di trasporto (treno e autobus) tra la stazione, l’aeroporto e il porto di Brindisi nato da un accordo tra Trenitalia e Stp con il sostegno della Regione Puglia. Le corse della navetta ecologica (elettrica o a metano) da 65 posti partono ogni mezz’ora dallo scalo ferroviario e raggiungono in meno di 15 minuti l’aeroporto e in circa dieci minuti il porto. Al viaggio inaugurale hanno preso parte il sindaco, Riccardo Rossi, il presidente della Provincia brindisina, Toni Matarrelli, il direttore regionale di Trenitalia Puglia, Giuseppe Falbo; il  presidente di Stp, Salvatore Tomaselli, e il direttore generale di AdP, Marco Catamerò.

Soddisfatto il primo cittadino Riccardo Rossi: «Trovare le informazioni su questa possibilità di trasporto già in fase di acquisto del biglietto del treno è un ottimo servizio a disposizione di chi si sposta nella nostra città, un valore aggiunto che collega le grandi infrastrutture che Brindisi offre: stazione, aeroporto e porto. Un nuovo mezzo di trasporto che rende la nostra città più a misura dei viaggiatori nel rispetto dell’ambiente».

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