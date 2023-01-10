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Sono 15 gli arrestati in seguito ad un blitz da parte della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Maglie, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L’operazione, scattata all’alba, ha dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Lecce nei confronti di 15 soggetti (di cui 12 in carcere e 3 agli arresti domiciliari), a cui sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere armata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsioni, con l’aggravante del metodo mafioso, oltre al porto e detenzione di armi ed esplosivi.

L’indagine era in piedi dal mese di agosto del 2019. L’esecuzione del provvedimento ha visto impegnati oltre 120 Carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Lecce, con il concorso dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e le unità antidroga e anti-esplosivo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, supportate dall’alto da un velivolo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nelle prossime ore. (leccesette.it)

 

 

 

 

 

 


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