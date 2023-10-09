Il caso avanzato da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia, fa riferimento a segnalazioni di famiglie con bambini bisognosi di integrazione scolastica in un istituto di Martina Franca. Stando al complesso di ciò che riferisce l’esponente politico è intuibile che il problema riguardi la competenza dell’Asl Taranto e dunque l’intero territorio provinciale.

Perrini ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore regionale alla Sanità perché, dice, ci sono bambini “a tutt’oggi costretti a frequentare la scuola senza l’adeguata assistenza del corpo ed esigenze primarie che interessano i minori affetti da gravi disabilità.” Continua Perrini: “se questi bambini oggi possono frequentare la scuola è solo grazie al contributo delle famiglie” mentre una legge regionale attribuisce specifiche responsabilità all’istituzione.