Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato la richiesta al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’emissione del decreto di declaratoria dell’eccezionalità dell’avversità atmosferica “Grandinata Aprile 2026”, che ha colpito alcuni territori delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani.

Il provvedimento, proposto dall’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, è stato adottato a seguito della celere attività di ricognizione, dei sopralluoghi e degli accertamenti condotti dai Servizi territoriali regionali di Foggia e Bari-BAT, avviati immediatamente dopo le segnalazioni dei danni pervenute dai Comuni e dalle organizzazioni professionali agricole.Quindi le verifiche effettuate hanno accertato danni superiori alla soglia del 30% del valore della produzione lorda vendibile prevista dalla normativa nazionale.

Le aree interessate da una diminuzione del valore della produzione lorda vendibile riguardano parte del territorio comunale di Cerignola, in provincia di Foggia, l’intero territorio comunale di San Ferdinando di Puglia e parte del territorio di Trinitapoli nella provincia di Barletta-Andria-Trani

“Con l’approvazione di questo provvedimento diamo seguito agli impegni assunti nei confronti delle imprese agricole colpite dalla violenta grandinata dello scorso aprile – dichiara l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli –. Voglio ringraziare gli uffici regionali per il lavoro tempestivo e capillare svolto sul territorio: un’attività di ricognizione e accertamento condotta con rapidità e rigore, che ci ha consentito di completare l’iter di competenza regionale e avanzare la richiesta al Ministero. Eventi climatici estremi e improvvisi possono compromettere in pochi minuti il lavoro e gli investimenti di anni, mettendo in difficoltà aziende e interi territori. Il nostro compito è intervenire con responsabilità, attivando tutti gli strumenti previsti dalla normativa per sostenere gli agricoltori danneggiati”.

La richiesta della Regione Puglia sarà ora trasmessa al Ministero competente per l’emanazione del decreto di declaratoria, che consentirà alle imprese agricole aventi diritto di accedere alle provvidenze previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 102 del 2004.