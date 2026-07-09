Di seguito un comunicato diffuso da Meteo Giornale.it:

Nell’intervista ai redattori del Meteo Giornale i vari esperti spiegano perché l’anticiclone africano non allenta la presa, il rischio di calura come in Francia e Spagna, localmente fino a 45°C, ma anche dove scoppieranno i temporali del prossimo fine settimana e come il tema del clima sia ormai finito nel tritacarne politico, quando dovrebbe restare terreno della scienza.

Abbiamo riunito attorno allo stesso tavolo alcune delle firme che in questi giorni stanno raccontando la lunga fase rovente sull’Italia. Ne è nata una conversazione a più voci, utile per fare il punto su un’estate che, numeri alla mano, si preannuncia tra le più impegnative degli ultimi anni.

Quanto durerà il grande caldo e quali picchi aspettarci

Mauro Meloni, descrive che Estate abbiamo davanti?

“Ci troviamo ancora all’inizio di luglio e siamo già dentro la terza ondata di calore della stagione. L’anticiclone africano ha gioco facile e finora si è espanso soprattutto sull’Europa occidentale. La partenza così precoce di temperature altissime rischia perfino di insidiare il primato del 2003. Non è un dettaglio: il mare si è scaldato in fretta e presenta anomalie già di 2-4°C sopra la norma, un serbatoio di energia che alimenta tutto il resto. Difficile, con questo andazzo, sperare in un prosieguo più clemente. È una fase che descriviamo come una possibile estate peggiore in assoluto, e non lo diciamo per allarmismo.”

Antonio Iannella, scende nei dettagli delle temperature.

“Fino a metà mese l’asse del promontorio resta un po’ defilato a ovest; quindi, il caldo sale ma non ovunque in modo estremo. Il salto vero lo attendiamo tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova fiammata nordafricana potrebbe portare i valori più roventi dell’estate. In quella fase le due Isole Maggiori sarebbero le più esposte: sulla Sardegna parliamo di punte fino a 44-45°C, sulla Sicilia intorno ai 42-43°C, con temperature massime diffusamente sui 33-37°C nelle pianure da Nord a Sud. È quanto emerge dai dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio-Lungo Raggio (ECMWF).”

Ivan Gaddari è stato ancora più netto sui numeri.

“Dice, capisco che possano sembrare cifre folli. Nei prossimi giorni le massime supereranno facilmente quota 40°C, ma proprio attorno al 20 luglio potremmo assistere a un ulteriore incremento, con picchi che localmente rischiano di toccare i 45°C. Su gran parte del Centro-Sud e sulle isole questa fase potrebbe durare almeno fino a quella data. Non è tanto l’intensità di un singolo giorno a preoccupare, quanto la durata: è tutta un’esagerazione meteo climatica, e lo sarà probabilmente anche nelle prossime settimane.”

Dove colpiranno i temporali del prossimo Weekend

Federico De Michelis, un margine di speranza per una tregua

“C’è incertezza nelle previsioni a lungo termine, a tratti osserviamo qualche segnale di cambiamento, ma va preso con le pinze. Il modello americano GFS intravede una possibile svolta attorno al 18 luglio, con l’ingresso di aria più fresca e temporali diffusi al Nord. Il modello europeo ECMWF, al momento, è più cauto. Siamo dentro una configurazione che gli addetti ai lavori chiamano Heat Dome, una campana di alta pressione difficile da scardinare. Insomma, staremo a vedere: le previsioni a così lunga scadenza vanno confermate giorno per giorno.”

Il clima tra scienza e politica

Antonio Lombardi, io segue soprattutto il fronte del cambiamento climatico. Domanda diretta che mi viene fatta è se lo stiamo vivendo davvero.

“I dati parlano chiaro. Il bacino del Mediterraneo, Italia compresa, è tra le aree più sensibili del Pianeta al Riscaldamento Globale, e l’estate è la stagione che più di tutte ha cambiato volto. Milano, per esempio, viene ormai descritta come un vero hotspot climatico: avrà oltre un mese all’anno con temperature superiori ai 35°C, le notti tropicali triplicate e i giorni di gelo quasi scomparsi. Questo è ciò che ci raccontano gli studi, ed è materia da laboratorio, da osservazione, non da tifoseria.”

Eppure, il tema è diventato politico.

“Purtroppo sì, ed è un problema. Le sarà capitato di seguire la polemica sui climatizzatori a New York: una semplice raccomandazione tecnica sulla temperatura dell’aria condizionata, i 25,5°C, si è trasformata in una guerra culturale. La fisica dei consumi resta la stessa a prescindere da chi la enuncia, ma il dibattito pubblico l’ha travolta. Ecco il punto: quando un fatto misurabile diventa una bandiera da agitare, si perde la possibilità di prendere decisioni razionali. La scienza descrive, la politica sceglie. Il guaio è quando la politica pretende di riscrivere anche la descrizione.”

Come uscirne, secondo la redazione?

“Distinguendo i piani. A noi spetta dire cosa accade e perché, con onestà e senza sconti. Poi ci sono scelte che riguardano l’economia, l’organizzazione delle città, il modo stesso di vivere le giornate: quelle appartengono alla comunità e ai suoi rappresentanti. Il nostro compito è fornire informazioni corrette perché quelle scelte siano consapevoli, non spaventate.”

Le ricadute su economia e vita quotidiana

Davide Santini, oltre alle temperature c’è il capitolo acqua.

“La persistente assenza di piogge sta aggravando la siccità, soprattutto al Nord, dove il deficit idrico è tra il 30 e il 45%. In Pianura Padana il fabbisogno d’acqua in questo periodo è enorme per via delle colture. E paradossalmente i temporali violenti aiutano poco: quando l’acqua cade tutta insieme scorre in superficie senza infiltrarsi, con più rischi di allagamenti che benefici per le falde. Le ripercussioni sull’agricoltura, e poi sugli usi cittadini, sono concrete.”

Antonio Lombardi, chiudiamo con la salute, il costo più diretto di tutti.

“Sul colpo di calore va sfatato un mito: non colpisce solo anziani e malati. Nella forma da sforzo può abbattersi anche su persone giovani e sane, con una letalità che nei casi peggiori supera il 50%. Il cuore è il primo organo a cedere, perché la termoregolazione lo mette sotto sforzo per ore. Da qui il senso pratico di tante misure che vengono discusse: dagli orari di lavoro alle abitazioni climatizzate, fino ai sistemi di raffrescamento urbano che si sperimentano altrove. Sono risposte a un clima nuovo, a cui dovremo adattarci. E l’unica cosa che la scienza ripete senza mezzi termini è che questi effetti sono in larga parte prevedibili e prevenibili. Il paradosso è tutto qui: una minaccia che si può anticipare, ma che continua a cogliere di sorpresa proprio chi si credeva al sicuro.”

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