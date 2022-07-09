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Puglia: 1274218 positivi a test corona virus, incremento di 8251 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

9 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 09 luglio 2022

8.251

Nuovi casi

27.356

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.513
Provincia di Bat: 680
Provincia di Brindisi: 864
Provincia di Foggia: 871
Provincia di Lecce: 1.850
Provincia di Taranto: 1.278
Residenti fuori regione: 164
Provincia in definizione: 31
81.405

Persone attualmente positive

425

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.274.218

Casi totali

11.601.936

Test eseguiti

1.184.138

Persone guarite

8.675

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 416.436
Provincia di Bat: 112.656
Provincia di Brindisi: 119.328
Provincia di Foggia: 185.271
Provincia di Lecce: 255.730
Provincia di Taranto: 169.928
Residenti fuori regione: 10.727
Provincia in definizione: 4.142

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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