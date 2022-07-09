Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 09 luglio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.513
Provincia di Bat: 680
Provincia di Brindisi: 864
Provincia di Foggia: 871
Provincia di Lecce: 1.850
Provincia di Taranto: 1.278
Residenti fuori regione: 164
Provincia in definizione: 31
81.405
Persone attualmente positive
425
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.184.138
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 416.436
Provincia di Bat: 112.656
Provincia di Brindisi: 119.328
Provincia di Foggia: 185.271
Provincia di Lecce: 255.730
Provincia di Taranto: 169.928
Residenti fuori regione: 10.727
Provincia in definizione: 4.142