Di Francesco Santoro:

La notizia era nell’aria da tempo. Anche il centrodestra si spacca in vista delle elezioni di settembre. L’intellettuale Pierfranco Bruni è il candidato del Movimento sociale-Fiamma tricolore alla presidenza della Regione. Ad annunciarlo è l’ex ministro dell’Agricoltura nonché sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, per anni perno della coalizione in Puglia. Bruni, figura di primissimo piano nel panorama culturale, dovrà vedersela con l’europarlamentare Raffaele Fitto (centrodestra), l’uscente Michele Emiliano (centrosinistra), Antonella Laricchia (Cinque Stelle), Ivan Scalfarotto (Italia Viva) e il consigliere regionale Mario Conca (liste civiche).