rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

9 Maggio 2026
Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Elezioni: in Puglia affluenza europee ore 19 al 33 per cento, comunali oltre il 52 per cento Si vota fino alle 23

9 Giugno 2024
Screenshot 20210826 151946

Di seguito i dati delle ore 19 su base provinciale.

Legenda: percentuale europee a sinistra, percentuale comunali a destra (fra parentesi il numero di Comuni interessati dalle elezioni amministrative)

Città metropolitana di Bari 36,49-49,92 (9)

Provincia di Barletta-Andria Trani 28,33-61,73 (1)

Provincia di Brindisi 29,3-53,48 (3)

Provincia di Foggia 32,86-51,85 (16)

Provincia di Lecce 35,31-58,44 (29)

Provincia di Taranto 27,56-50,26 (4)

PUGLIA 32,99-52,7 (62)

Nelle due città capoluogo, affluenza comunali percentuale ore 19: Bari 47,84-Lecce 57,33.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Taranto: omicidio Indagine della polizia

Carabinieri Auto 4 Imc3

Palo del Colle: anziano accoltellato, gravemente ferito. Un arresto Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione