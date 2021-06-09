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Recovery plan: Emiliano e Fedriga a Palazzo Chigi Vertice con Draghi

9 Giugno 2021
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Di Francesco Santoro:

Incontro tra Massimiliano Fedriga e Michele Emiliano, rispettivamente  presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, questa mattina a Palazzo Chigi per discutere del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La riunione ha rilanciato «la centralità del rapporto fra il governo e le Regioni e sancisce di fatto un’alleanza istituzionale per l’attuazione del Pnrr. Del resto solo attraverso una sinergia molto forte si possono raggiungere gli obiettivi ambiziosi previsti – commentano i governatori di Friuli-Venezia Giulia e Puglia-. Proprio il corretto rapporto interistituzionale, ben sperimentato durante la pandemia è il viatico più giusto per un’efficace attuazione del piano, per evitare l’allungamento dei tempi o il mancato sfruttamento delle risorse».
Fedriga ed Emiliano sottolineano, infine, che molte proposte della Conferenza delle Regioni sono state prese in considerazione «ed è positiva anche l’interlocuzione avviata con alcuni ministeri, grazie anche al coordinamento del ministro Gelmini, per gestire al meglio l’impatto degli investimenti sui singoli territori».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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