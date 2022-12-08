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Sanità, Puglia: precari, stabilizzazione l’1 gennaio 2023 Comunicato dall'assessore ai sindacati

8 Dicembre 2022
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Lunedì la giunta regionale pugliese delibererà la stabilizzazione dei precari della sanità pubblica. Saranno assunti a tempo indeterminato, cioè, tutti i precari con almeno 36 mesi di attività nella sanità pubblica pugliese (in base al decreto Madia) nonché quelli che hanno 18 mesi di servizio al 30 giugno 2022, di cui almeno sei mesi nel periodo gennaio-giugno. Tali assunzioni a tempo indeterminato saranno operative l’1 gennaio 2023. Chi, al 31 dicembre 2022, non avrà ancora raggiunto i requisiti, vedrà prorogato il contratto fino al compimento dei 36 mesi per poi essere assunto a tempo indeterminato.

Lo hanno comunicato alle organizzazioni sindacali l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, ed il capo dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro.

Ne dà notizia Foggia today.

 

 

 

 


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