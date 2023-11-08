Prima una conferenza stampa a Firenze con il presidente toscano Giani poi, nel pomeriggio, a Campi Bisenzio, la visita alla colonna mobile della protezione civile pugliese. MicheleEEmiliano, presidente della Regione Puglia, è in visita oggi alle 63 persone che, dalla Puglia, con la protezione civile regionale, prestano soccorso alla popolazione della zona devastata dall’alluvione di inizio mese.
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma