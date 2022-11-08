Si sono svolti nella cattedrale di San Severo i funerali di Maurizio De Girolamo. Il 64enne di San Severo, medico del 118, è fra le vittime del disastro di Apricena, con l’elicottero precipitato sabato: sette morti. Oggi e nei giorni degli altri funerali lutto regionale della Puglia.

Centinaia di cittadini hanno partecipato alle esequie. Il camice da medico di Maurizio De Girolamo è stato consegnato al figlio. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ed il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ne hanno sottolineato il senso del dovere. L’intero settore dell’emergenza urgenza del territorio ha preso parte alle esequie.

In tema di indagine per risalire alle cause dell’accaduto il maltempo di quel giorno ha certamente avuto un ruolo. Si valuta anche un’ipotesi di guasto tecnico, ad esempio all’altimetro. Si è, appunto, nel campo delle ipotesi.

(immagine: tratta da tgnorba)