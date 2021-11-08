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Bari: sicurezza stradale e mobilità sostenibile, domani premio a studenti liceali per un video “Un’altra storia”, trasposizione della favola di Cenerentola

8 Novembre 2021
bari panorama

Di seguito il comunicato:

Martedì 9 novembre, alle 16, nella sala A del plesso A della Regione Puglia (in via Gentile, 52), il presidente della Regione, Michele Emiliano, e l’assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia, premieranno gli studenti del liceo scientifico Salvemini di Bari autori del video: “Un’altra storia”, una trasposizione della favola di Cenerentola che sarà presentato durante la cerimonia.

Il video si è contraddistinto per essersi classificato al primo posto del Progetto O.R.A.  – Open road alliance ideato da Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva.

Il progetto, finalizzato a promuovere una nuova cultura della mobilità, ha coinvolto 57 scuole di 32 comuni appartenenti alle 14 città metropolitane italiane.

Il video è stato realizzato dai ragazzi della IV sezione I del liceo scientifico Salvemini

con fondi del progetto “Idea”( Innovation, dynamic entrepreneurship e avances tech, maeketing e communication)  Pon 2014/2020, guidati dalla docente Anna Arcuti tutor del progetto.

Alla cerimonia parteciperà la dirigente dell’istituto Salvemini, Tina Gesmundo.

 


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