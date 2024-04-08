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Carabinieri pugliesi morti nell’incidente in Campania: domani lutto cittadino a Manfredonia e Montesano Salentino Per Francesco Pastore e Francesco Ferraro

8 Aprile 2024
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Per i funerali dei due carabinieri sarà lutto cittadino domani a Manfredonia e Montesano Salentino. Le esequie si svolgeranno alla stessa ora. Ieri sera nei due paesi, l’arrivo delle salme nelle bare avvolte da bandiere tricolori.

Era di Manfredonia il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, figlio di un carabiniere in servizio a San Giovanni Rotondo.

Era di Montesano Salentino l’appuntato scelto Francesco Ferraro, fratello di un carabiniere in servizio a Crotone.

Erano di stanza nella stazione dei carabinieri di Campagna. Erano in servizio ieri notte con il carabiniere 29enne Paolo Volpe, di Terlizzi (rimasto ferito) quando la loro auto è stata urtata da un suv condotto da una donna rimasta ferita, come la bambina che era a bordo. Ferita anche una 75enne che era a bordo di una terza vettura coinvolta nel sinistro verificatosi per cause da dettagliare.

 

 

 


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