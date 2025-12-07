rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Decaro a Taranto: messa nel duomo e sagra della pettola Città vecchia

7 Dicembre 2025
FB IMG 1765138684004

Scrive Mattia Giorno, vicesindaco di Taranto:

Guardate chi è venuto a trovarci.
Antonio Decaro alla Sagra della Pettola in Città Vecchia. Siamo qui fino a 0:00, non perdetevi la festa.

—–

Il presidente eletto della Regione Puglia ha partecipato alla messa nel duomo di Taranto, quindi ha partecipato alla sagra della pettola sempre in città vecchi la che ha percorso in una camminata in alcune strade principali. Incontrati giovani imprenditori che hanno avviato attività in quella zona della città che ha peraltro molti locali ancora chiusi.

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione