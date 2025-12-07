Scrive Mattia Giorno, vicesindaco di Taranto:

Guardate chi è venuto a trovarci.

Antonio Decaro alla Sagra della Pettola in Città Vecchia. Siamo qui fino a 0:00, non perdetevi la festa.

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Il presidente eletto della Regione Puglia ha partecipato alla messa nel duomo di Taranto, quindi ha partecipato alla sagra della pettola sempre in città vecchi la che ha percorso in una camminata in alcune strade principali. Incontrati giovani imprenditori che hanno avviato attività in quella zona della città che ha peraltro molti locali ancora chiusi.