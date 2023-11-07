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Sannicandro interdetto: Refolo commissario Asset Regione Puglia

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, preso atto dell’ordinanza di interdizione dai pubblici uffici dell’ing. Raffaele Sannicandro, ha disposto la sua sospensione dal ruolo di Soggetto attuatore degli interventi per il dissesto idrogeologico e di direttore della agenzia regionale Asset, nominando Soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico e Commissario straordinario dell’Agenzia Asset il Generale della Guardia di Finanza in quiescenza Salvatore Refolo, con decorrenza immediata.

Al link di seguito la notizia riguardante l’inchiesta:

“Manipolazione” di procedure ad evidenza pubblica: procura di Bari, “rilevante attività investigativa”. Operazione, misure cautelari per undici Guardia di finanza

 


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