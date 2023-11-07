Elio Sannicandro figura tra gli interdetti. È, tra l’altro, un punto di riferimento per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 che così, se avessero avuto bisogno di un altro problema, ce l’hanno. Siccome erano pochi, prima.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:



Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari – con il supporto di personale del Servizio

Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza – stanno dando esecuzione in Puglia,

Campania, Molise e Lazio a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 11 persone (1

in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 6 destinatarie della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici per la durata

di 12 mesi e 2 del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione sempre per 12 mesi), emessa dal

Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale barese, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le persone destinatarie del provvedimento cautelare sono indagate (accertamento compiuto nella fase delle

indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa), a vario

titolo, per le ipotesi delittuose di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti,

per fatti commessi nelle province di Bari e Foggia fra il mese di settembre 2019 e il febbraio 2021.

È, altresì, in corso il sequestro dei beni nella disponibilità di due dei soggetti indagati per corruzione per un

valore complessivo di circa 100.000 euro.

L’odierna operazione costituisce l’epilogo di un’articolata attività di indagine, coordinata dalla locale Procura

della Repubblica e delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari – con

l’ausilio del Servizio Centrale I.C.O. – che ha consentito di disvelare un collaudato meccanismo di

“addomesticamento” e “manipolazione” di procedure di gara inerenti a lavori eseguiti nella città metropolitana di

Bari e in diversi Comuni della provincia di Foggia, grazie alla compiacenza di alcuni pubblici ufficiali, da cui si

rileverebbe un “quadro inquietante di collusione e mercificazioni seriali della funzione pubblica”.

Le investigazioni traggono origine da alcune dichiarazioni rese ai finanzieri da una persona informata sui fatti,

concernenti i rapporti intercorsi tra un imprenditore di Lucera e un dirigente pubblico, nel corso dei quali i due

avrebbero concluso accordi corruttivi aventi a oggetto alcune gare di appalto indette da una struttura

commissariale. I conseguenti approfondimenti investigativi, condotti mediante il ricorso a indagini tecniche,

analisi dei tabulati telefonici, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, perquisizioni, riscontri

documentali, escussioni in atti e accertamenti patrimoniali, hanno consentito di acquisire un grave quadro

indiziario in ordine alla commissione di plurimi reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, secondo l’impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. (allo stato, fatta salva la valutazione nelle

fasi successive con il contributo della difesa) le attività di indagine avrebbero permesso di dimostrare la

centralità dell’imprenditore lucerino (sottoposto a misura custodiale in carcere), con la collaborazione della figlia

(ristretta agli arresti domiciliari), in tutte le vicende illecite oggetto del procedimento penale. I dialoghi

intercettati ne evidenzierebbero, infatti, una pervicace propensione alla commissione di illeciti: darebbe ordini a

un Sindaco, piloterebbe la formazione di commissioni aggiudicatrici, individuerebbe preventivamente i

partecipanti alle gare, al fine di escludere concorrenti effettivi, il tutto dopo aver ricevuto con largo anticipo

informazioni precise sui lavori che sarebbero stati affidati.

In un breve arco temporale, il predetto sarebbe stato il protagonista di una “fitta quanto articolata trama

corruttiva”, come ricostruito puntualmente dagli investigatori con riferimento ad almeno cinque episodi, nei quali

sarebbe stata accertata la consegna di:

– 60.000 euro al soggetto attuatore di una struttura commissariale operante in Puglia, quale corrispettivo per

garantire l’aggiudicazione di un appalto integrato concernente la realizzazione di lavori in bacini idrografici. In

tale contesto, emergerebbe il ruolo, quale “mediatore”, di un dipendente del Comitato Olimpico Nazionale

Italiano (C.O.N.I.) (destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari);

– 5.000 euro a un componente della commissione giudicatrice del suddetto appalto, che avrebbe “alzato”

artificiosamente il punteggio dell’impresa vincitrice;

– 5.000 euro a un funzionario della Regione Puglia, per avere orientato le scelte e le decisioni sugli interventi da

finanziare privilegiando gli enti locali rispetto ai quali vi era un interessamento del citato imprenditore

all’affidamento di lavori;

– 36.000 euro al componente della commissione giudicatrice di una gara, avente ad oggetto l’esecuzione di un

intervento di adeguamento sismico in una scuola primaria, quale corrispettivo per l’attribuzione di un punteggio

maggiore all’offerta tecnica presentata;

– 3.000 euro a un RUP per ottenere l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio

idrico superficiale.

La circostanza che il “corruttore” avvertisse, al contempo, la necessità di annotare le tangenti corrisposte ne

attesterebbe, da un lato, la pluralità delle stesse, dall’altro la “normalità” della prassi delittuosa, tale da richiedere

una vera e propria contabilizzazione al pari dei pagamenti leciti. Significativo rilievo, ai fini investigativi, ha

assunto l’utilizzo da parte dei soggetti indagati, al fine di rendere più difficoltosa l’individuazione delle dazioni

corruttive, di espressioni gergali, quali, ad esempio, “caramelle”, “ossigeno”, “sciangè”, “polizze” e

“documenti”.

Nel corso delle investigazioni sarebbero state, inoltre, accertate “sistematiche” turbative d’asta, in relazione a

sette procedure, riguardanti altrettanti comuni dell’entroterra foggiano, pressochè sovrapponibili per l’identico

modus operandi adottato. Nello specifico, il citato “dominus” del sistema avrebbe preventivamente individuato le

ditte partecipanti alle gare, avendo cura di sceglierle tra quelle sprovviste dei requisiti tecnici o comunque non in

grado di “dargli fastidio” nella fase di aggiudicazione delle singole commesse. Sarebbe, altresì, emerso un

collaudato sistema collusivo, che prevedeva la spartizione degli appalti in maniera coordinata con l’avallo di

funzionari pubblici titolari dei poteri decisori in ordine all’indicazione dei lavori e alla scelta dei contraenti.

Gli esiti dell’attività d’indagine costituiscono un’ulteriore testimonianza del costante impegno profuso dal

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari – in sinergia con la locale Procura

della Repubblica – nel contrasto ai reati commessi dai pubblici ufficiali, a tutela della legalità e del buon

andamento della Pubblica Amministrazione, nonché per affermare la meritocrazia e la sana concorrenza tra le

imprese, a vantaggio della qualità dei servizi offerti e delle opere realizzate.