Va fronteggiato l’aumento di accessi ai pronto soccorso della Puglia. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha emanato un’ordinanza al riguardo.
Di seguito in formato pdf:
Va fronteggiato l’aumento di accessi ai pronto soccorso della Puglia. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha emanato un’ordinanza al riguardo.
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