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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, anche i medici di base o in pensione per gli accessi ai pronto soccorso Ordinanza del presidente della Regione

7 Agosto 2021
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Va fronteggiato l’aumento di accessi ai pronto soccorso della Puglia. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha emanato un’ordinanza al riguardo.

Di seguito in formato pdf:

ordinanza 261


Fritrak - Trasporto acqua




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