Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Idrovolanti con la livrea dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026 in volo sulle acque di Puglia e Albania. Accadrà oggi e domani, legandosi a un più ampio accordo di collaborazione tra Aviazione marittima italiana e Regione Puglia con Asset per l’utilizzo degli idrovolanti per attività di controllo del territorio ma anche per la promozione di collegamenti turistici di corto raggio.

Domani due idrovolanti leggeri, brandizzati Taranto 2026, stazioneranno per l’intera giornata nell’area del porto di Polignano – in collaborazione con il Comune e la società Cala Ponte – in occasione del talk dedicato ai Giochi del Mediterraneo in programma domani alle 19.30 in piazza San Benedetto nell’ambito del festival “Libro possibile”. Gli idrovolanti saranno anche visitabili, alla presenza dei piloti, dalle ore 11 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Sabato 8 un terzo idrovolante partirà alle 11 dall’aeroporto di Bari con a bordo il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il direttore del Comitato organizzatore Ta2026, Elio Sannicandro, e la conduttrice Rai Metis Di Meo per raggiungere Valona, dove avverrà l’incontro con il presidente dell’Albania Edi Rama, l’ambasciatore italiano Fabrizio Bucci, l’onorevole Mauro D’Attis in rappresentanza del Governo e il regista americano Abel Ferrara. Quindi l’idrovolante, con a bordo le autorità, sorvolerà davanti alla costa di Orikum le 37 barche d’altura in regata per l’ultima giornata della regata Brindisi-Valona (partita stamattina). Nel pomeriggio la cerimonia di premiazione con Rama, Bucci ed Emiliano, che nei saluti parlerà del rafforzamento del legame di amicizia tra Albania e Puglia, del lavoro che si sta svolgendo per il Corridoio 8, dei progetti comuni di cooperazione su acqua, porti, trasporti e ambiente, e dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Infatti l’occasione rappresenta anche il primo della serie di incontri previsti nei 26 Paesi partecipanti ai Giochi per promuovere l’edizione Taranto 2026. Nella cerimonia si farà riferimento anche alle iniziative culturali – alla presenza di Abel Ferrara che ha lavorato in Puglia – con la partecipazione delle ministre albanesi alla Cultura e si Trasporti, e i sindaci di Valona, Ermal Dredha e di Brindisi, Giuseppe Marchionna.

L’idrovolante rientrerà infine a Polignano verso le 18 nello specchio acqueo antistante il porto turistico, con a bordo Emiliano, Sannicandro e Di Meo.