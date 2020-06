Scacco al traffico di stupefacenti: maxi sequestro di droga da 3 milioni di euro ieri nel porto di San Cataldo.

L’intervento è stato condotto dalle vedette veloci del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, chiamato a contrastare i traffici illeciti via mare diretti in Puglia, in collaborazione con il Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto, specializzato in operazioni a largo raggio nonché “Local Coordination Center” per l’operazione internazionale THEMIS 2020 coordinata dall’”European Border and Coast Guard Agency” (Frontex).

In particolare, il dispositivo aeronavale per il contrasto ai traffici illeciti via mare intercettava, in piena notte, un gommone che ad alta velocità dirigeva verso la costa. Una vedetta veloce del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, impiegata anche con compiti di Polizia del Mare, dopo un breve inseguimento, fermava, a poche miglia dalla costa, l’imbarcazione con il suo carico di droga. (leccesette.it)