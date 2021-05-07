Indice Rt di trasmissibilità corona virus 0,89 in ambito nazionale. Valle d’Aosta e Sicilia, forse Sardegna, in zona arancione. Per il resto, regioni italiane in zona gialla. Si prospettano questi esiti dalla valutazione del comitato tecnico scientifico e dall’Istituto superiore di sanità, quindi dall’ordinanza del ministro della Salute in programma in serata. Ordinanza che andrà in vigore lunedì. In particolare la Puglia vede migliorare di molto l’incidenza di casi di corona virus: 170 ogni centomila abitanti, il dato più basso negli ultimi 67 giorni. Da zona gialla.

Ancora alta la percentuale di occupazione di posti letto e, specificamente, di terapie intensive. Al riguardo, proprio i dati di ieri, con trenta ricoverati nelle terapie intensive, hanno riportato a quota 34 per cento quel parametro, oltre il limite del 30 per cento superato il quale la prospettiva dell’arancione è sempre aperta. Dunque, ancora da non escludere per la Puglia.