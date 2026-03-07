Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, all’esito di una

complessa ed articolata attività investigativa, finalizzata a contrastare le frodi commerciali, hanno operato un

sequestro di un ingente quantitativo di pellet di bassa qualità, riportante marchi contraffatti, potenzialmente

dannoso per l’ambiente e per la salute umana.

L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Otranto e del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia

Tauro, ha permesso di individuare e bloccare una filiera di rivendita di pellet di origine turca non conforme agli

standard qualitativi nazionali.

In particolare, sui sacchi di pellet sequestrati, per altro scaduto da anni, oltre a non essere riportate le indicazioni

del soggetto importatore e le prescritte informazioni al consumatore, era riprodotto il marchio di certificazione

“ENplus A1” evidentemente contraffatto.