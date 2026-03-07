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Operazione tra Salento e Calabria: sequestro di oltre 250 tonnellate di pellet Guardia di finanza

7 Marzo 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce e del Comando Provinciale di Reggio Calabria, all’esito di una
complessa ed articolata attività investigativa, finalizzata a contrastare le frodi commerciali, hanno operato un
sequestro di un ingente quantitativo di pellet di bassa qualità, riportante marchi contraffatti, potenzialmente
dannoso per l’ambiente e per la salute umana.
L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Otranto e del Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia
Tauro, ha permesso di individuare e bloccare una filiera di rivendita di pellet di origine turca non conforme agli
standard qualitativi nazionali.
In particolare, sui sacchi di pellet sequestrati, per altro scaduto da anni, oltre a non essere riportate le indicazioni
del soggetto importatore e le prescritte informazioni al consumatore, era riprodotto il marchio di certificazione
“ENplus A1” evidentemente contraffatto.

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