Antonio Decaro è stato proclamato presidente della Regione Puglia. La cerimonia si è tenuta oggi nell’aula magna della Corte d’Appello di Bari.

Con Decaro presente il predecessore Michele Emiliano, per il passaggio di consegne. Sono entrati in aula pochi minuti prima delle 15, orario stabilito della proclamazione. Da oggi Decaro è presidente a tutti gli effetti anche se manca una parte essenziale dell’istituzione regionale, non essendo ancora stati proclamati i cinquanta consiglieri.

Non è stata solo la formalizzazione del risultato elettorale di un mese fa: è stato un pomeriggio di grandi emozioni per i due presidenti che, come già avvenuto al Comune di Bari, si sono passati il testimone. Sono inevitabilmente il padre – e la foto sotto palesa l’orgoglio di Emiliano – e il figlio, con tutte le ovvie e naturali differenze, in una stagione politica pugliese lunga e intensa e che tale si prospetta ancora per molto. (si ringrazia Donatella Lopez)