rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Consigliere regionale della Puglia destina ad un reparto ospedaliero l’indennità di presidente di commissione Antonio Tutolo, ex sindaco di Lucera

6 Dicembre 2020
IMG 20200704 080842

Di Francesco Santoro:

«Sono stato designato per ricoprire l’incarico di presidente di una Commissione permanente del Consiglio regionale. Vi informo che il presidente della commissione ha diritto a percepire 1.200 euro in più al mese per svolgere quel ruolo. Io ho deciso di rinunciare» al maggior compenso. «Ho deciso di spendere» quella cifra «per dotare il reparto di Oncologia dell’ospedale “Lastaria” di Lucera» di un data manager. Ad affermarlo è il neo consigliere regionale Antonio Tutulo, ex sindaco di Lucera eletto tra le fila di Con, una delle civiche a sostegno della candidatura di Michele Emiliano.
Tutolo fa sapere, inoltre, che sarà «promotore di una proposta di legge regionale per istituire questa figura professionale in ogni reparto di Oncologia» degli ospedali pugliesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica Cnddu

FOTO BENZINA(1)

Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione