Di Francesco Santoro:



«Sono stato designato per ricoprire l’incarico di presidente di una Commissione permanente del Consiglio regionale. Vi informo che il presidente della commissione ha diritto a percepire 1.200 euro in più al mese per svolgere quel ruolo. Io ho deciso di rinunciare» al maggior compenso. «Ho deciso di spendere» quella cifra «per dotare il reparto di Oncologia dell’ospedale “Lastaria” di Lucera» di un data manager. Ad affermarlo è il neo consigliere regionale Antonio Tutulo, ex sindaco di Lucera eletto tra le fila di Con, una delle civiche a sostegno della candidatura di Michele Emiliano.